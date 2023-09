Maltempo, Catanzaro (Pd): “Governo valuti danni per riconoscimento stato di calamità naturale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Dalle segnalazioni pervenute da diversi Comuni della provincia di Agrigento, i temporali e le grandinate delle scorse ore avrebbero provocato danni alle colture agricole. E' opportuno che le autorità regionali attivino procedure per dare sostegno ai produttori dei territori interessati”.



Così il capogruppo Pd all'Ars, Michele Catanzaro, dopo le allarmanti notizie che arrivano da diverse comunità dell'area agrigentina, interessata nei giorni scorsi da una improvvisa grandinata che ha causato danni alle produzioni agricole con evidenti ripercussioni nei bilanci delle aziende.



“Ho raccolto personalmente diverse segnalazioni da parte di produttori del settore agricolo e zootecnico e delle associazioni di categorie territoriali e regionali. Dopo aver accertato che ne ricorrono i presupposti – dice Catanzaro - i Comuni interessati stanno adesso valutando se avanzare la richiesta di far riconoscere lo stato di calamità naturale. Le istituzioni regionali – aggiunge – attraverso il competente Ispettorato Agricoltura si attivino in tempo per effettuare le dovute verifiche e per richiedere alle autorità nazionali la concessione di un congruo contributo per fronteggiare le spese determinati dani danni".