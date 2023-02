Ribera, Pace incontra i vertici del Consorzio di bonifica: "Pianifichiamo la campagna idrica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La pianificazione della campagna idrica sarà al centro dell’incontro fissato al comune di Ribera con gli agricoltori, giovedì 9 marzo alle ore 17, tra il deputato Dc all’Ars Carmelo Pace, il commissario del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale Baldo Giarraputo e Giovanni Tomasino, direttore del Consorzio di bonifica Ag3. "Supportare i nostri agricoltori significa anche fornire loro gli elementi necessari alla programmazione irrigua del proprio lavoro, specie in vista dell’estate e in virtù dei grossi cambiamenti climatici che il pianeta sta attraversando – dice Pace – per questo è importante interloquire con tutti gli operatori del comparto e stabilire insieme dei percorsi condivisi".