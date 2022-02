Salvo Ersini (M5S): "Incarico legale a consulente gratuito, il sindaco faccia chiarezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In data 02/02/2022, ho protocollato un’interrogazione in merito alla gestione di incarichi legali e altri, tenuto conto che il sindaco da una parte sbandiera la disponibilità di professionisti a ricoprire ruoli a titolo gratuito e dall’altra parte allo stesso viene affidato un incarico di valore certamente rilevante.

Infatti, con determina n.°53 reg gen.990 del 22/11/2021 l’avv. Luigi Troja, è stato nominato come esperto del sindaco a titolo gratuito. Per conferimento a titolo gratuito si definisce un contratto nel quale una parte, a fronte della propria prestazione, non ottiene dall'altra parte un vantaggio economico, finanziario o patrimoniale significativo.

Tutto chiaro se non che successivamente con delibera di giunta n.5 del 21/01/2022 è stato conferito incarico allo stesso avv. Troja, per la costituzione in appello corrispondenti a € 27.913,60. La trasparenza è il più grande gesto di rispetto che meritano gli empedoclini; non meritano certamente un ritorno ad un modus operandi tipico già visto in anni passati che ha visto lo stesso professionista protagonista e che ha portato Porto Empedocle al dissesto.

Come aveva già fatto emergere il partito di Forza Italia negli anni passati. Appaiono alquanto singolari tali accadimenti. Bisogna ricordare la storia politica di Porto Empedocle e rinfrescare la memoria anche all’attuale amministrazione affinché non usi metodi e strumenti che i cittadini empedoclini non meritano.