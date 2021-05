Disagi sulla statale 115, il consigliere Todaro chiede chiarimenti ad Anas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

l Consigliere Comunale Giuseppe Todaro invia una richiesta di intervento all'ANAS. Visti i numerosi solleciti che molti cittadini empedoclini hanno fatto durante questo periodo ho ritenuto opportuno inviare una richiesta di intervento all’ANAS in modo da sbloccare la situazione riguardante la frana sulla SS115 in Contrada Ciuccafa.

Considerato che da quasi 6 mesi non si hanno risposte in merito alla frana e ormai la stagione estiva è alle porte e tale arteria è una delle principali vie di comunicazione per tutte il versante agrigentino, ho chiesto ad ANAS di dare risposte celeri e immediate a tutti i cittadini, probabilmente ciò è avvenuto perché l’Amministrazione Comunale non è stata celere e non ha avuto la forza e l’autorevolezza di chiedere fin da subito un intervento immediato per risolvere il problema.

Se in tempi brevi non si avranno riscontri farò una richiesta di Consiglio Comunale straordinario sul caso e mi farò portavoce con la deputazione regionale e nazionale per ter tentare di fare pressione a tutti gli organi preposti per arrivare ad una soluzione del problema.