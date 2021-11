Apertura del nuovo circolo territoriale di Fratelli d'Italia, Graci: "Saremo portavoce delle istanze di tutti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prima dichiarazione pubblica del presidente del circolo territoriale di Licata, Salvatore Graci, che invita tutti gli abitanti a prendere parte alle numerose iniziative che saranno promosse a livello locale dal partito guidato da Giorgia Meloni: “Siamo fieri della nascita del circolo di Fratelli d’Italia nella nostra splendida Licata - afferma Salvatore Graci - un ringraziamento particolare va rivolto al coordinatore provinciale Lillo Pisano, che ha apprezzato l’iniziativa di promuovere, con spirito critico e propositivo, l'esclusivo interesse della collettività, premiando il gruppo e riconoscendone, sin d’ora, l’impegno che vuole mettere in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le nostre prime iniziative mireranno a conoscere le esigenze del territorio ed a consolidare le adesioni al partito, il circolo, infatti, è già attivo e pronto a valutare con ogni richiesta che merita di essere attenzionata.

Saremo portavoce delle istanze di tutti, senza distinzioni di colore politico, il nostro obiettivo deve essere lo stesso di quello della collettività, e la nascita di questa nuova appendice accorcia le distanze con i cittadini, dando loro la possibilità di confrontarsi con le Istituzioni”.

Prime parole anche per Ia portavoce del neonato circolo, Stefania Xerra: “Sono tante le idee che sinergicamente possono trovare attuazione, tutte con un unico denominatore, ovvero immaginare la nostra città come un contenitore aperto alla cultura, al sociale, allo sport, all’economia, al turismo e proteso ad un futuro migliore.

Sono lusingata dell’incarico ricevuto, le adesioni e la vicinanza di tutti i cittadini saranno per noi motivo di orgoglio".