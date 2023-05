Anniversario strage di Capaci, Giancarlo Granata: “Mai abbassare la guardia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie



“La ricorrenza del 31° anniversario della strage di Capaci, in occasione della quale persero la vita i Giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, deve essere sempre da monito per mantenere viva la memoria e non abbassare mai la guardia”, dichiara Giancarlo Granata responsabile provinciale del dipartimento legalità di Fratelli d’Italia.

“Il rispetto della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata - continua Giancarlo Granata - devono essere sempre il presupposto per l’agire quotidiano e l’impegno civico di ciascuno.

L’intervento in collegamento da Roma della Premier Giorgia Meloni, e la presenza a Palermo del Ministro degli Interni Piantedosi, dimostrano l’impegno incessante che il Governo ha contro l’illegalità e le mafie.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento agli uomini e alle donne delle nostre Forze dell’Ordine che ogni giorno combattano in prima linea per l’affermazione della legalità.

Occorre continuare incessantemente in questo impegno – conclude Granata - fare apprezzare sempre di più la nostra amata terra per le sue bellezze, perchè come diceva Giovanni Falcone “.