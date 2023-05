Anniversario Falcone, Catanzaro: “Mantenere memoria per far conoscere il suo impegno contro la mafia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Abbiamo il dovere di trasformare ogni 23 maggio in un giorno di ricordo e memoria soprattutto per tutti quei giovani che nel 1992 non erano ancora nati, e che hanno conunque imparato a conoscere il lavoro ed il sacrificio del giudice Giovanni Falcone e degli altri che persero la vita nella strage di Capaci: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro". Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.



"È proprio il valore della memoria collettiva, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere - aggiunge Catanzaro - che permette di far radicare nella nostra società le idee e l'impegno di Giovanni Falcone per una terra finalmente libera dalla mafia".