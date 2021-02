Alongi e Zicari: "Il futuro della nostra generazione è l'autoimprenditorialità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il futuro della nostra generazione è l'autoimprenditorialità". Così Claudia Alongi e Roberta Zicari di Diventerà Bellissima che proseguono: "La Presidenza della Regione Siciliana in collaborazione con l'Irfis, lancia il premio "La tua idea di impresa in Sicilia".

Le 10 migliori proposte imprenditoriali verranno premiate ciascuna con un premio in denaro da 10 mila euro, con un finanziamento a tasso agevolato da parte dell'Irfis Sicilia, e con l'affiancamento gratuito di personale qualificato dell'Irfis per lo sviluppo dell'idea di impresa.

Per concorrere bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno sei mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda. La proposta imprenditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi. La scadenza per candidarsi è fissata alle ore 12 del 31 maggio 2021.

Questo premio serve a supportare e sostenere i siciliani nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali, ovvero a creare lavoro: indipendente, stabile e duraturo. Questa è la politica che ci piace. Grazie ai Presidenti Musumeci e Gargano per la sensibilità dimostrata, e in bocca a lupo a tutti coloro che coglieranno questa opportunità!"