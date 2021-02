Mani Libere: "Nel recovery plan un aeroporto per Agrigento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Perché nell'ambito della programmazione della spesa dei fondi del recovery plan, non può entrare a pieno titolo un aeroporto nel quadrante sud-occidentale della Sicilia, ovvero nella lontana e

disastrata provincia di Agrigento...? Questa infrastruttura diventerebbe il trampolino di lancio per un territorio che dal turismo deve ricavare il suo futuro!!!!!

Non lasciatevi ingannare da chi mette in avanti i costi di gestione ed altre varie scuse. Comiso, Lampedusa hanno un aeroporto come Pantelleria e come decine di "piccole" città Italiane, da Parma a Pisa etc etc... La politica agrigentina si faccia sentire e si faccia promotrice seria.