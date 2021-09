Acqua inquinata ad Agrigento, Codacons: "Abbiamo chiesto gli atti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ad Agrigento oltre alla confusione(forse voluta) stà passando un bruttissimo messaggio, neppure una ORDINANZA SINDACALE(mai revocata) che è Legge, viene rispettata da alcuni potentati METTENDO A RISCHIO LA SALUTE PUBBLICATA

Dopo il nostro intervento del 17 e la lettera del 20 u.s., indirizzata al Prefetto all'Asp Ufficio SIAN ed al Sindaco, con la quale abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla reale situazione sull'inquinamento delle fonti idriche della Città di Agrigento, oggi, perdurando purtroppo uno stato di assoluta confusione ed allarmismo che potrebbe scaturire in una ribellione pubblica, abbiamo effettuato l’accesso agli atti per la tutela della salute pubblica degli agrigentini, abbiamo con precisione chiesto di avere rilasciato ufficialmente nel rispetto della legge 241/90 a tutela e nell’interesse dei cittadini, TUTTI I DOCUMENTI che compongono la pratica, relativa alla gestione della emergenza “inquinamento fonti di approvvigionamento città di Agrigento”: