Teatro Pirandello, gli Agricantus aprono gli spettacoli al chiuso del Mandorlo in fiore: il 9 marzo concerto "world"

Il primo appuntamento con gli spettacoli al chiuso del Mandorlo in fiore sarà sabato 9 marzo al teatro Pirandello. Genericamente indicato nel programma ufficiale come “Concerto di musica etnica”, in realtà vedrà la partecipazione degli Agricantus, formazione tra le più rappresentative in Italia per quanto riguarda il genere “world” e in attività da ben 45 anni.

Si presenterà sul palco del teatro Pirandello con la nuova cantante Chiara Minaldi che ha origini agrigentine. Gli altri componenti sono Mario Rivera al basso e Mario Crispi ai fiati. In occasione del concerto di sabato gli Agricantus saranno in versione quintetto con Francesco Leo alle tastiere e Carmelo Graceffa alla batteria.

Ad aprire il concerto sarà un omaggio a Rosa Balistreri: le sue canzoni saranno interpretate da Debora Troìa. Poi gli Agricantus e in chiusura la doppia esibizione delle band “Malarazza” e “Il Sud che suona”.

Gli Agricantus hanno cominciato nell’ormai lontano 1979 con un lavoro che li ha portati a rivisitare melodie e testi della tradizione orale del Sud Italia mescolandole con musica ambient ed influenze elettroniche. Tra i loro progetti discografici più importanti figura “Tuareg” che nel 1996 vinse la “Targa Tenco” per il miglior album in dialetto, raggiungendo anche il sesto posto nella World musica chart europea. Hanno anche vinto il Pim – Premio italiano musica e firmato la colonna sonora del film “Hamam – Il bagno turco” di Ferzan Ozpetek. Con l’album “Kaleidos”, invece, la band ha compiuto un viaggio ideale alla ricerca delle radici popolari della musica classica mescolandola a strumenti arcaici e di moderna tecnologia. Poi le colonne sonore per i film “I giardini dell’Eden” e “Placido Rizzotto. Negli anni 2000 è da ricordare la collaborazione con Dj Ravin, autore delle compilation di musica lounge “Buddha Bar”. E proprio in “Buddha Bar IV” è presente il brano “Amatevi”, prima canzone italiana inclusa nella celebre raccolta.

Nel 2008 gli Agricantus hanno interrotto la loro attività riprendendola nel 2013. L’anno successivo sono stati al concerto dell’1 maggio a Roma. La loro ultima produzione discografica s’intitola “Akoustikòs vol. 1”.

Il prezzo del biglietto per assistere al concerto (insieme allo spettacolo del Festival internazionale "I bambini del mondo" in programma domenica 10 marzo) è il più basso tra tutti quelli in programma nelle varie serate al chiuso del Mandorlo in fiore: posto unico a 7 euro. I ticket per tutti gli eventi si possono acquistare qui.

