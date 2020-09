Italia Nostra incontra i candidati sindaco della città, ecco dove

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Sezione di Agrigento di Italia Nostra organizza venerdì 11 settembre alle ore 17.00 allo Spazio Temenos (Chiesa San Pietro) via Pirandello ad Agrigento, un incontro-dibattito con i candidati a sindaco.

L’incontro, moderato dal giornalista Dario Broccio, responsabile della redazione del quotidiano “La Sicilia” di Agrigento, darà la possibilità ad ogni candidato di far conoscere il proprio programma e gli interventi che intende realizzare nei diversi ambiti dell’amministrazione della città.

Ai fini di un voto consapevole – spiega Adele Falcetta, presidente della sezione di Agrigento di Italia Nostra, – riteniamo necessario che ogni candidato si esprima in modo chiaro sulla propria idea di città e sull’impegno che intende profondere per realizzarla. Naturalmente vogliamo che vengano dichiarati obiettivi concreti e realizzabili. In particolare chiederemo, in relazione ad alcune tematiche che ci stanno particolarmente a cuore, le azioni che ciascun candidato, se eletto, porrebbe in essere". L’incontro-dibattito è realizzato in collaborazione con Spazio Temenos, il giornale “La Sicilia” ed il settimanale “L’Amico del Popolo”.