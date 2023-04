Mercato immobiliare, provincia a due velocità: nel capoluogo affitti alle stelle

Il "mattone" resta un investimento sicuro, ma è sempre più costoso comprare casa o anche solo affittarne una. Uno studio delll’Osservatorio trimestrale sul mercato immobiliare siciliano di Immobiliare.it, fotografa come i prezzi siano in salita, in provincia, del +2%, anche se le vendite crescono in modo significativo nel capoluogo con un +10% negli ultimi 3 mesi. I numeri sono ben diversi se guardiamo ai numeri dell'ultimo anno, con un calo che invece si attesta sul -15%. In provincia è letteralmente un disastro: nell'ultimo trimestre si vende il 23.5% di case in meno, con una percentuale che sale ad oltre il 39% se guardiamo agli ultimi 12 mesi.

Il trend resta uguale per gli affitti: mentre la provincia di Agrigento, infatti è quella che decresce di più con il -26,5%, il capoluogo segna una crescita del 6%, una delle più alte della Sicilia. Nonostante questo comune di Agrigento, che è quello che cresce di più in regione

sfiorando il +6%.

Più omogeneo e vicino alla stabilizzazione l’andamento degli stock destinato agli affitti, anche se si segnalano i casi della città

di Agrigento, +22,5% e, sul versante opposto, di quella di Palermo (-13,3%).