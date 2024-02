Turismo, la Sicilia è la seconda regione più ricercata su internet

C'è anche la Sicilia tra le regioni più ricercate su internet sotto il fronte turistico. E' quanto emerge dal "Regional tourism reputation index", lo studio realizzato dalla società Demoskopika per il 2023, mirato a generare una classifica della reputazione dei sistemi turistici regionali italiani. "L'indagine - afferma il presidente dell'istituto di ricerca, Raffaele Rio - evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l'offerta turistica italiana".

Con un balzo in avanti di ben cinque posizioni rispetto all'anno precedente, la Sicilia conquista il secondo posto nel medagliere complessivo strappandolo alla Toscana. Il sistema siciliano in particolare risulta in vetta sia tra le destinazioni turistiche più ricercate che tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori. Terzo posto per il Veneto (102,8 punti) sulla cui performance, che le ha garantito di accedere al podio, hanno pesato in maniera significativamente integrata numerosi risultati: dalla fiducia dei turisti certificata dalle oltre 4,7 milioni di recensioni su Tripadvisor, alla visibilità istituzionale sui principali canali social passando per un buon posizionamento sul livello di valutazione dell'offerta ricettiva e per 7,3 milioni di pagine indicizzate su Google quale valutazione iniziale del volume di offerta online della destinazione.

Alla Sicilia spetta il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2022 di ben 5 posizioni: per la destinazione, infatti, il secondo posto, rispetto al settimo dell’anno precedente, immediatamente seguita da Calabria e Abruzzo che scalano di tre posti il ranking generale sulla reputazione turistica. Va alla Basilicata, con 112,9 punti, infine, il primato del sistema ricettivo "più apprezzato" d’Italia secondo le valutazioni positive dei turisti su oltre 4 mila strutture rilevate.

fonte Palermotoday.it