Superbonus, stretta del Governo sulle agevolazioni: "Duro colpo all'economia siciliana"

"L'ennesima stretta del governo sulle agevolazioni legate al Superbonus è un duro colpo per le imprese, soprattutto nella nostra regione, dove il comparto delle costruzioni, che dà una forte spinta all'indotto, rappresenta uno dei principali settori dell'economia siciliana". Lo dicono Nello Battiato e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario della Cna Sicilia.

"Cambiare le regole del gioco in corsa e in modo così frequente e radicale - aggiungono - oltre a danneggiare le imprese, che si erano già attivate per impiantare i cantieri, lascia al palo tutte quelle famiglie e quei gestori degli immobili catalogati nel terzo settore, che avevano avviato l'iter per l'inizio dei lavori in virtù delle rispettive agevolazioni previste dalla normativa in materia. E' grave non potersi fidare dello Stato che da un lato è chiamato, in osservanza alle disposizioni dell'Unione Europea, a muovere la leva per adeguare il patrimonio immobiliare alla direttiva casa green, e dall'altro stoppa il percorso per alzare la soglia dell'efficientamento energetico nel Paese".

"Non possiamo poi accettare - continuano - l'esclusione dei paesi della zona etnea dall'elenco delle zone colpite dal sisma, per le quali sono state mantenute le agevolazioni fiscali dello sconto in fattura e della cessione del credito. Chiediamo al governo di ritornare sui propri passi per non discriminare questi paesi, colpiti dal terremoto di Santo Stefano del 2018, per ripristinare le agevolazioni applicate agli enti del terzo settore e a quei cantieri avviati che hanno realizzato lavori ma che non hanno una spesa documentata".

"Facciamo dunque appello al buon senso e alla responsabilità istituzionale del decisore politico - concludono - affinché vengano tenute in debita considerazione queste nostre, legittime, osservazioni, a cui si aggiunge anche la richiesta di non eliminare di botto l'istituto della remissione in bonis, al fine di dare più tempo ai soggetti interessati".