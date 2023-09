Irsap avvia la stabilizzazione dei precari, serenità e futuro per 9 persone in provincia

Al via il percorso di stabilizzazione per 32 precari, dipendenti a tempo determinato dell'Irsap, delle varie sedi siciliane. In particolare, saranno interessate 9 unità ad Agrigento, 7 a Caltagirone e 7 ad Enna, 3 a Gela, 4 a Trapani, 4 unità di personale ad Trapani, 1a Messina e 1 a Ragusa. In mattinata, si è svolta una riunione nella sede dell'assessorato regionale alle Attività produttive.

"Dopo oltre 25 anni, stiamo cercando di dare certezze ai dipendenti - ha detto l'assessore Edy Tamajo durante l'incontro con i contrattisti Irsap. Il nostro lavoro sta puntando, non solo in termini di rilancio delle infrastrutture all'interno delle zone industriali siciliane, ma anche alla stabilizzazione del personale. Abbiamo bisogno di persone che lavorano in serenità per rendere più servizi alle imprese siciliane", conclude l'assessore Tamajo. Per il commissario straordinario Irsap Marcello Gualdani "l'Irsap è una costola reale del dipartimento alle attività produttive. Abbiamo definito il percorso alla stabilizzazione del personale precario e questa è una notizia che da decenni il comparto attendeva. Sarà indetto un bando di concorso pubblico, che verrà pubblicato i primi di ottobre.