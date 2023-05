Sindacati, all’università l’incontro su salari, sicurezza e sanità in attesa della mobilitazione nazionale

La data da segnare in calendario è l’11 maggio: alle 9:30, nell’aula magna” Luca Crescente”, l’incontro tra i sindacati in occasione della mobilitazione nazionale su lavoro, salari, sicurezza, sanità e fisco “per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. Pieno sostegno da parte delle segreterie generali di Cgil, Cisl e Uil che hanno deciso di avviare una fase di incontri dibattiti a sostegno delle istanze unitarie più volte illustrate al governo”.

Sarà una discussione aperta perché “non è più possibile - sostengono i sindacati - rinviare una stagione di rinascita nel nostro territorio“. Darà il saluto il segretario generale Cisl di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Emanuele Gallo, presiederà il segretario generale della Uil Agrigento Gero Acquisto, relazionerà il segretario generale della Cgil Agrigento Alfonso Buscemi e concluderà i lavori la regretaria Regionale Cisl Sicilia Rosanna La Placa.

“La linea che seguiremo - dicono i segretari delle 3 sigle sindacali - è quella del cambiamento del paese attraverso il miglioramento della condizione di vita delle persone, il ritorno al lavoro come fonte di dignità per tante lavoratrici e lavoratori, giovani e meno giovani. Un lavoro giustamente remunerato, esercitato in sicurezza, che offra opportunità ai giovani e non alimenti l’emigrazione verso paesi, ad oggi, più accoglienti. Occorre partire dall’uso adeguato del Pnrr, dallo sviluppo delle potenzialità del territorio, dal rispetto dei diritti, dall'equità sociale, dalle politiche attive che rendano il mercato del lavoro inclusivo, non precario, orientato e garantito da investimenti”.

Cgil, Cisl e UIL di Agrigento, con i propri delegati, parteciperanno alla manifestazione del 20 maggio a Napoli.