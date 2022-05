Poste Italiane, via a progetto di educazione sui servizi di recapito anche in Lis

Si terrà domani, 11 maggio, anche per gli utenti agirgentini, il webinar di educazione sui servizi del recapito con il servizio di interpretariato in Lingua dei segni italiana per incontrare le esigenze di tutti i cittadini.

L’evento è organizzato da Poste Italiane e ha la finalità di favorire la consapevolezza e la conoscenza di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali l’evoluzione di logistica e mobilità urbana, e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad esse collegata.

I cittadini della provincia di Agrigento potranno partecipare alle sessioni didattiche rivolgendosi presso i 73 uffici postali del territorio e al seguente link.

Per approfondire le tematiche trattate è a disposizione all’interno del sito posteitaliane.it la sezione web di Educazione sui Servizi del Recapito.