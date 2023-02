San Valentino, le stime di Confcommercio: "Circa 300 mila clienti nei ristoranti, numeri in crescita"

ra i 270 e i 300 mila i clienti dei circa 20 mila ristoranti della nostra Isola in occasione del giorno di San Valentino. Un numero in crescita rispetto al 2022 e che tendenzialmente si propone su livelli del periodo prima della pandemia. A prevederlo è Confcommercio Sicilia, su dati Confcommercio-Swg, che stima una spesa complessiva intorno ai 10 milioni di euro. Il 60% delle attività di ristorazione offre oggi promozioni speciali e menu dedicati, con piatti ad hoc che richiamano il tema dell’amore.

Il menu sarà per lo più "a pacchetto", per una spesa media, nell’isola, intorno ai 40 euro a persona. Altre iniziative speciali riguarderanno l'offerta di aperitivi e cocktail a tema (lo farà il 10% dei ristoranti) e gli omaggi e i gadget alla clientela (8%). Inoltre, il 9% offrirà un intrattenimento musicale (principalmente musica di sottofondo) per far respirare ai clienti l’atmosfera tipica della festa degli innamorati.

“Questo San Valentino – sottolinea il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – reca con sé ottime aspettative per gli esercizi della ristorazione, i negozi di oreficeria e le pasticcerie del territorio. In alcuni casi si registra un trend di prenotazioni che propone numeri vicini a quelli del periodo pre Covid. E' un’iniezione di fiducia che fa bene a tutto il segmento. Si tratta, tra l’altro, di sensazioni confermate dalle parole degli esercenti, concordi su un dato inequivocabile: gli affari stanno andando meglio rispetto a un anno fa. Ne sapremo di più, naturalmente, già domani ma la tendenza sembra essere questa”. Nonostante il boom dell'e-commerce, il negozio fisico “rimane un punto di riferimento per gli acquisti. I consumatori – aggiunge Manenti – preferiscono infatti vedere con i propri occhi e farsi un’idea dal vivo di cosa regalare al proprio innamorato. Senza contare l'importanza del consiglio del negoziante che sa sempre indirizzare il cliente e guidarlo”.