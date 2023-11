Voli Ryanair da Palermo prenotabili solo fino a marzo 2024, la compagnia: "In programma nuove rotte"

Prenotare un volo da Palermo con Ryanair per partenze dal primo aprile 2024 in poi? Al momento è impossibile. L'aeroporto Falcone Borsellino risulta essere l'unico della Sicilia - e anche uno dei pochi fra tutti quelli serviti dalla compagnia irlandese - a non avere una programmazione per la prossima primavera-estate. Segnali di addio a Punta Raisi da parte della low cost il cui gruppo è guidato da Michael O'Leary? "Assolutamente no - garantisce Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l'Italia -. Su Palermo si stanno ancora definendo le rotte per l'estate 2024, così come accade anche in altre città".

In effetti lo stesso Bolla è stato due giorni fa a Perugia per presentare l'operativo con tutte le tratte che riguarderanno lo scalo umbro da novembre 2023 fino a marzo 2024. E anche da fonti vicine all'aeroporto palermitano escludono che Ryanair abbandoni il Falcone Borsellino, preannunciando piuttosto novità interessanti.

Lo scontro Schifani-Ryanair e il riavvicinamento

Insomma le polemiche dei mesi scorsi sul caro tariffe che hanno visto scontrarsi i vertici della low cost irlandese non solo col presidente della Regione Renato Schifani, ma anche contro il governo nazionale dopo il decreto sul taglio al prezzo dei voli dovrebbero non aver prodotto effetti. D'altronde un riavvicinamento si è già registrato a settembre con le prove di dialogo fra il governatore Schifani e il ceo di Ryanair Eddie Wilson arrivato a Palermo per il lancio dei voli di questo autunno e dell'imminente inverno.

Solo il tempo dirà, però, se davvero Ryanair rafforzerà l'offerta da Punta Raisi. Per il momento tocca registrare l'impossibilità per i viaggiatori di programmare una partenza per la prossima primavera. "Non capisco come non si dia risalto all'enorme problema che Ryanair causa al turismo e ai residenti fuorisede", si legge in un messaggio inviato a PalermoToday.

Voli da Palermo prenotabili fino al 30 marzo

In effetti, facendo una rapida verifica sul sito della compagnia e basandosi sulla tratta per Roma, si scopre che sono acquistabili i biglietti fino al 30 marzo 2024, giorno in cui sono previsti cinque voli dal capoluogo siciliano alla capitale. Ma anche per tutte le altre destinazioni il calendario da aprile 2024 in poi non è al momento disponibile.

ryanair palermo roma

Se si prova invece con Catania si scopre che i voli per Fiumicino sono disponibili fino al 26 ottobre 2024. Lo stesso vale per il Trapani-Roma. E sia da Fontanarossa che da Birgi è possibile anche programmare viaggi per le altre destinazioni già decise dalla compagnia per i prossimi 11 mesi. Per Palermo bisognerà ancora attendere.

catania roma ryanair 26 ottobre 2024