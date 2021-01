Covid e giorni "rossi", a Porto Empedocle si recupera il mercato settimanale

L’obiettivo è uno soltanto: favorire, in questo difficile periodo economico e sociale, gli acquisti delle famiglie a prezzi contenuti e allo stesso tempo permettere l’incremento delle attività delle piccole aziende commerciali e i relativi introiti. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha dunque stabilito che lunedì 4 si terrà il mercato settimanale. Il 24 e il 31 dicembre – giornate “rosse” e di lockdown – il mercato settimanale del giovedì è saltato.

“Viste le reiterate richieste, da parte delle maggiori organizzazioni datoriali in rappresentanza degli operatori mercatisti, per poter effettuare il mercato fieristico – scrive il sindaco - al fine di attutire i danni derivanti dai mancati introiti scaturenti dalla sospensione per alcune categorie merceologiche del mercato, nonché l’esigenza della popolazione di potersi approvvigionare a prezzi più contenuti di tipologie merceologiche” si è arrivati alla scelta – con carattere straordinario – di far effettuare il tradizionale mercato del giovedì nella giornata di lunedì 4 gennaio.