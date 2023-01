Poste italiane, dall'1 febbraio via al pagamento delle pensioni: ecco le modalità

Saranno in pagamento a partire dall'1 febbraio in tutti gli i 73 uffici postali della provincia di Agrigento le pensioni, stando a quanto comunica la stessa Poste italiane.

La liquidazione in contatti avverrà ancora con un sistema turnato in ordine alfabetico per evitare assembramenti: i cognomi dalla A alla C mercoledì 1° febbraio; dalla D alla K giovedì 2 febbraio; dalla L alla P venerdì 3 febbraio e dalla Q alla Z sabato 4 febbraio (solo la mattina).

Le pensioni di febbraio saranno disponibili, a partire da mercoledì 1 anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. Chi è in possesso di possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare i contanti dai 69 bancomat postali della provincia.