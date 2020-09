Morto Diego Planeta, era uno dei "signori" del vino in Sicilia

Era uno dei "signori" del vino in Sicilia, tra i "capitani" che condussero le aziende agricole che negli ultimi trent'anni si sono imposte nel panorama nazionale e internazionale per la qualità del proprio prodotto. All'età di ottant'anni si è spento oggi Diego Planeta, nome di spicco della vitivinicoltura siciliana e fondatore dell'omonima casa vinicola. Planeta aveva guidato dal 1973 al 2011, anche le cantine Settesoli di Menfi come presidente. Nella sua lunga carriera era stato anche presidente dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino e di Assovini, la sigla di categoria che raggruppa le aziende che si occupano di vino.

La notizia della scomparsa di Planeta sta portando a diverse prese di posizione nel mondo imprenditoriale. Il presidente del Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria, Achille Alessi, "esprime il proprio cordoglio e di tutti i soci del Consorzio per la scomparsa del cavaliere Diego Planeta, fondatore della rinomata cantina Settesoli di Menfi e patron dell’omonima etichetta. Con lui va via un pezzo importante della storia vitivinicola italiana per la quale lui ha rappresentato un esempio di lungimiranza e modello di intraprendenza, animato dall’amore e rispetto per la sua terra".