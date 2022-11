Rotte aeree per Lampedusa, arriva una sola offerta per il bando d'emergenza

E' arrivata soltanto un'offerta, quella della compagnia danese Dat, per il bando di gara che deve assegnare, in emergenza, per sette mesi - a partire dal primo dicembre - le rotte aeree finanziate da Stato e Regione fra gli aeroporti di Palermo, Trapani e Catania e quelli di Lampedusa e Pantelleria.

La compagnia danese si era già aggiudicata il bando 2019-2021 che venne poi, a causa dell'emergenza Coronavirus, prorogato in attesa che si concludesse la gara europea per scegliere la nuova compagnia alla quale affidare il servizio per tre anni. Anche a quel bando aveva partecipato soltanto la Dat che invece di offrire un ribasso chiese una somma più alta giustificata dall'aumento del costo del carburante. Offerta respinta ed è dunque scattata la procedura di emergenza.