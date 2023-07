Artigianato, lavoro giovanile e inserimento dei migranti in attività: Conflavoro ne parla con il prefetto Romano

Il vicepresidente nazionale e segretario provinciale id Conflavoro Agrigento Giuseppe Pullara, insiema al responsabile turismo della confederazione Enzo Agrò, hanno incontrato il prefetto Filippo Romano. Conflavoro oggi conta oltre 80 mila aziende associate provenienti da diverse aree economiche d’Italia. Si è discusso su varie tematiche riguardanti l'economia regionale, il made in Sicily, l'artigianato, il lavoro giovanile e l'inserimento dei migranti in attività. La riunione ha visto anche la partecipazione di Elisa Vaccaro, capo di gabinetto dell'ufficio territoriale del governo. Simboli ed eccellenze della Sicilia sono stati al centro del dibattito, per un decisivo cambio di passo della regione. Il prefetto ha sottolineato l'importanza di questa svolta per tutta l’isola, con particolare attenzione alla crescita economica e al ruolo fondamentale che il lavoro giovanile può svolgere in questo contesto. Giuseppe Pullara ha espresso il suo entusiasmo sulla crescita della confederazione negli ultimi anni e ha manifestato l'intenzione di continuare a mettere a disposizione supporto e collaborazione per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Si è parlato naturalmente di Capitale italiana della cultura 2025. Conflavoro e Prefettura hanno concordato di collaborare strettamente per garantire il successo dell'evento e sfruttare l’importante opportunità per la crescita culturale e turistica del territorio. In particolare Conflavoro ha ribadito il suo ruolo di sostegno delle piccole e medie imprese italiane, con l'obiettivo di renderle migliori offrendo servizi di qualità e rappresentando i loro interessi in ambito istituzionale.

“La collaborazione tra Conflavoro e la Prefettura per Agrigento Capitale della cultura 2025 - ha sottolineato Pullara - è un esempio concreto di come il mondo delle imprese e le istituzioni possano unirsi per promuovere l'economia locale e creare sinergie positive per lo sviluppo del territorio. Questo tipo di iniziative, incentrate sulla valorizzazione delle eccellenze culturali e artistiche di una regione, possono avere un impatto significativo sul turismo e sulla crescita economica, contribuendo a rendere la Sicilia sempre più attrattiva per i visitatori e gli investitori”.