Incentivi alle imprese, un incontro per formare sulle opportunità di sviluppo

La Camera di commercio di Agrigento comunica che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - il prossimo 5 luglio 2023, dalle ore 10:00 alle 13:00 terrà un incontro informativo on line, con la collaborazione del MUR, dedicato alle opportunità di finanziamento offerte dalla partnership europea Innovative SMEs, al fine di promuovere un confronto e un proficuo dialogo tra soggetti pubblici e privati.

La partnership - che sostiene le PMI innovative e i loro partner finanziando progetti internazionali di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in tutti i campi - gestirà la prossima call, cui il MIMIT e il MUR parteciperanno in qualità di enti finanziatori nazionali mediante l’erogazione di contributi.

Al riguardo, va segnalato che l’invito è rivolto alle imprese di ogni settore e dimensione, università, centri di ricerca, organismi di ricerca.

Di seguito, si trasmette il link per partecipare all’incontro in streaming: https://mise.webex.com/mise/j. phpMTID= m5049a70923321e3f29c6ebd4ef137 979