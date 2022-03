Gal Sicilia centro meridionale, finanziati numerosi progetti: ecco quali

Fondi Prs Sicilia, in arrivo finanziamenti per oltre 640mila euro per diverse aziende del territorio del Gal Sicilia centro meridionale.

La misura che coprirà economicamente l'investimento riguarda il “sostegno alla creazione e sviluppo delle imprese extra agricole nei settori del commercio artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica. Al fine di potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricolo".

I soggetti beneficiari dei primi cinque decreti di concessione sono: Letizia Concetta di Campobello di Licata (85.669,84 euro); "Pasticceria Lumia" di Rosaria Marino sas di Palma di Montechiaro (contributo 99.566,48 euro); Penzillo Noemi di Racalmuto (99.546,86 euro); Sbrazzato Dario Salvatore di Grotte (contributo 99.992,08 euro); Società Milbrut slr di Naro (99.981,89 euro). I prossimi due beneficiari ad avere notificato il decreto saranno: "Cavalleria Rusticana" di Palumbo Ottavia Giuseppina Angela di Licata e “Ciranni V. e Marsala C.snc” di Grotte con due contributi da 99.999,97 euro. Ai soggetti beneficiari dei primi cinque Decreti sono stati assegnati 12 mesi per la realizzazione dell’investimento.

A breve saranno ulteriormente notificati altri due decreti di concessione per un importo complessivo di investimenti di € 266.666,29, dei quali € 199.999,72 di contributi in conto capitale.