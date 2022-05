Ex Provincia, approvato il bilancio di previsione 2022: entrate per oltre 96 milioni di euro

Approvato dall’assemblea dei sindaci, con i poteri del Consiglio provinciale, il bilancio di previsione 2022 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia). Contiene entrate per un totale di 96.344.130,00 euro. L’approvazione è avvenuta all’unanimità dei voti espressi dai sindaci presenti che rappresentano il 65,46 della popolazione.

Le spese per gli investimenti sono destinate in prevalenza agli interventi sulla viabilità interna e sulle infrastrutture stradali, all'edilizia scolastica provinciale e al funzionamento delle scuole superiori. Inserite le somme per garantire il diritto allo studio per gli studenti delle scuole superiori affetti da grave disabilità, anche se si tratta di finanziamenti regionali e di funzioni delegate per conto della Regione siciliana.

Sono stati 3 gli emendamenti tecnici approvati allo schema di bilancio proposto dall’ente: il primo riguarda il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, il secondo il liceo sperimentale Crispi di Ribera mentre il terzo emendamento riguarda un finanziamento integrativo alle Aree Snai che si riferisce all’area dei Sicani. L'assemblea è stata presieduta dal commissario straordinario Raffaele Sanzo. Presenti anche il segretario generale Pietro Amorosia e i dirigenti. Durante la seduta, su iniziativa del commissario Sanzo, è stata espressa piena solidarietà al sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, oggetto nei giorni scorsi di un vile atto intimidatorio.

I 96.344.130,00 euro sono costituiti in parte da entrate correnti di natura tributaria per 24.520.000,00 euro, trasferimenti correnti per 21.021.079,46 euro, entrate extra tributarie per 1.388.7505.17 euro, entrate in conto capitale per 28.684.345,35 euro. Utilizzato anche un avanzo di amministrazione per 8.93.903,96 euro e 9.076.545,47 del fondo pluriennale vincolato. Si tratta della prima assemblea dei sindaci che approva il bilancio di previsione del 2022 di un Libero Consorzio.

Le uscite prevedono spese correnti per 49.045.720,76 euro e spese per investimenti per 43.733.856,65 euro.