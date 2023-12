Ecua, firmati i contratti a tempo indeterminato per il personale precario

Importante giornata oggi per i lavoratori a tempo determinato dell' "Empedocle Consorzio universitario di Agrigento", che questa mattina hanno potuto firmare i contratti a tempo indeterminato. Ad annunciarlo il coordinatore provinciale della Cisl Fp di Agrigento Carlos Bonfanti e il coordinatore della Cgil Fp Matteo Lo Raso.

"Diamo atto dell’impegno posto in essere dall’amministrazione dell’Ente per il grande obiettivo, raggiunto in sinergia con le organizzazioni sindacali - spiegano Bonfanti e Lo Raso. Ci rendiamo naturalmente conto dell’esiguità delle ore contrattuali al momento concesse, ma è chiaro l’obiettivo da parte nostra è adesso quello di promuovere l’azione successiva, cioè per l’aumento delle ore contrattuali".