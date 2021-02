Crisi economica da Covid, vertice in Prefettura per i fondi europei

Durante l'incontro è emersa la forte preoccupazione per le difficoltà della pubblica amministrazione carente di personale e di figure professionali adeguate per potere affrontare le sfide che ci attendono

Nonostante le somme erogate dall’Inps a imprese, professionisti e lavoratori ci sono gravissime situazioni di disagio che derivano anche da un pregressa condizione di arretratezza del sistema economico della provincia. E' stata condivisa l’esigenza di un’azione sinergica con l’impegno delle istituzioni e delle categorie produttive per cogliere le opportunità che deriveranno dall’utilizzo dei finanziamenti europei che andrebbero indirizzati alla realizzazione di interventi strutturali nei settori strategici per lo sviluppo della provincia: sanità, infrastrutture viarie, edilizia scolastica, digitalizzazione. Tanto è emerso dall'incontro avvenuto - in videoconferenza - tra il prefetto e i rappresentanti delle organizzazioni delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, con la partecipazione di esponenti dell’Arcidiocesi di Agrigento e della Caritas.

L’incontro ha consentito un’analisi puntuale dello stato delle imprese, dei lavoratori e del disagio sociale conseguente alle chiusure delle attività determinate dalla pandemia, soprattutto dopo la breve ripresa del periodo estivo.

E’ stata espressa la forte preoccupazione per le difficoltà della pubblica amministrazione carente di personale e di figure professionali adeguate per potere affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi giorni. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha ribadito l’esigenza di tenere alta l’attenzione per quanto riguarda i tentativi della criminalità organizzata di acquisire aziende in difficoltà soprattutto nel settore turistico e ha invitato la Camera di Commercio ad attivare un tavolo tra le forze sociali dal quale far emergere proposte operative concrete per riattivare il sistema produttivo con particolare riguardo ambito del turismo, trainante in questa provincia e particolarmente colpito dalla crisi.