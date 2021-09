Caro bollette ed aumenti del 40 per cento sull'energia elettrica, la Uil non ci sta: "È il colpo di grazia dopo la pandemia"

I sindacalisti Gero Acquisto e Giovanni Miceli lanciano un appello al Governo: la questione va affrontata rapidamente perché si rischia di far pagare alle famiglie 247 euro in più ogni anno. Crediamo fermamente alla transizione ecologica, ma non può essere fatta a spese delle categorie vulnerabili"

L'aumento del costo della bolletta dell'energia elettrica, di cui tanto si parla in queste ore, preoccupa il sindacato Uil di Agrigento.

"Da ottobre - si legge in una nota del segretario provinciale Gero Acquisto - i costi lieviteranno del 40% dopo che nello scorso trimestre c'era gi stato un aumento del 20 per cento. Un vero e proprio salasso per le famiglie, visto che dalle nostre parti il reddito procapite è uno dei più bassi. Un fatto inaccettabile che il Governo deve affrontare rapidamente bloccando questo aumento che rischierebbe di far pagare alle famiglie 247 euro in più ogni anno. Non si può far passare questo ennesimo schiaffo alla gente".

Il pensiero di Gero Acquisto è stato condiviso dal segretario della Uil Pensionati Giovanni Miceli.

"Da un anno e mezzo - dice quest'ultimo - le famiglie sono costrette a sobbarcarsi spese in più per la pandemia.

Anziché premiarle, si sta dando loro il colpo di grazia. Per i pensionati la situazione diverrebbe insostenibile visto che già parecchi di loro non riescono ad arrivare a fine mese.

E' inconcepibile che il Governo possa far passare come una cosa normale un aumento così spropositato. Nessuno mette in discussione che la transizione ecologica vada fatta il prima possibile, senza indugi e con sacrifici enormi. Ci crediamo eccome alla transizione ecologica, ma non può essere fatta a spese delle categorie vulnerabili".