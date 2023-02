Bonus edilizi, presentato il disegno di legge: “La Regione acquisti crediti per sostenere le imprese”

Arriva dal capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, la proposta di rivoluzionare uno specifico settore che riguarda i bonus per l’edizilia. “Il blocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi - dice Catanzaro - rischia di portare al fallimento centinaia di imprese facendo collassare l’intero comparto edilizio siciliano. La Regione ha il dovere di intervenire procedendo all’acquisto dei crediti d’imposta detenuti dalle banche a seguito di cessione operata dagli operatori economici o da cittadini e la compensazione con i propri debiti fiscali”. E’ questo, dunque, il contenuto della proposta di Catanzaro che ha già depositato un disegno di legge firmato da tutti i parlamentari del gruppo.

“I ripetuti interventi normativi atti ad impedire irregolarità nella cessione dei crediti al sistema bancario - sottolinea il parlamentare PD - hanno determinato un meccanismo che da un lato sta strozzando le imprese che hanno realizzato gli interventi, che non riescono ad ottenere la liquidazione dei crediti ceduti, e dall’altro vede una miriade di cantieri bloccati su tutto il territorio regionale con interventi di ristrutturazione non completati, cittadini che si ritrovano prigionieri di cantieri fermi e riqualificazioni energetiche incompiute.

E' necessario sostenere le imprese siciliane che in questi anni, grazie agli incentivi, hanno ridato fiato al comparto dell’edilizia con centinaia di nuovi posti di lavoro e adesso si scontrano con un sistema creditizio che in Sicilia, a differenza di altre aree del Paese, ha minori capacità finanziarie e operative per rispondere velocemente all’enorme bisogno delle imprese di monetizzare gli ingenti investimenti approntati. Il PD - conclude Catanzaro - ha presentato un disegno di legge che prevede, l’acquisto da parte della Regione dei crediti d’imposta detenuti dalle banche, uno strumento strategico per contribuire a superare l’ emergenza fornendo una boccata d’ossigeno all’intero settore edilizio”.