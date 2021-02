Fondi contro l'emergenza idrica, ecco il bando per accedere alle risorse

Aiuti contro la siccità, pubblicato bando. Ad annunciarlo è il Settore attività produttive e politiche comunitarie del Libero Consorzio di Agrigento. L'avviso si trova sul sito on line dell'ente nella sezione "In evidenza" ed è del Dipartimento regionale dell'Agricoltura “Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento”.

Le risorse hanno lo scopo di aiutare il comparto agricolo "per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e le condizioni di siccità che possono pregiudicare la produttività e la qualità dell'agricoltura e dell’allevamento". Obiettivo strategico dei fondi (complessivamente 20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC Sicilia) è il potenziamento della raccolta e gestione dell’acqua a livello aziendale e interaziendale attraverso la creazione di bacini di accumulo di piccola e media dimensione per valorizzare le risorse idriche naturali.

Le richieste vanno presentate entro il prossimo 20 marzo.