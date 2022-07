"Violazione di domicilio e rapina", deve scontare la condanna: arrestato diciassettenne

Rapina impropria in concorso, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto e violazione di domicilio. E’ stato ritenuto responsabile di questi reati il diciassettenne, originario di Paternò, che è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di esecuzione pena detentiva emesso dalla Procura del tribunale per i minorenni di Messina. Il minorenne deve scontare la pena di due anni, un mese e sei giorni proprio per questi reati commessi, il 15 luglio del 2020, a Giardini Naxos. Dopo le formalità di rito dell’arresto, i militari dell’Arma della stazione di Agrigento hanno accompagnato il ragazzo all’istituto di pena maschile per minorenni di Caltanissetta.

