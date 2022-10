"Ha violato più volte i domiciliari in comunità", 35enne portato in carcere

Viola – ed in maniera reiterata – gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto in una comunità. Ad accertare le inosservanze sono state i carabinieri della stazione di Raffadali, gli stessi che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sospensione della detenzione domiciliare siglata dall’ufficio Sorveglianza del tribunale di Agrigento. Ad essere arrestato, e portato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, è stato un palermitano di 35 anni. Un uomo che, appunto, era stato posto nella comunità di Raffadali in stato di arresti domiciliari.

Il disoccupato, all’arrivo dei carabinieri della stazione di Raffadali che dovevano appunto eseguire l’aggravamento della misura cautelare alla quale risultava essere sottoposto, non ha opposto alcuna resistenza e si è lasciato arrestare prima e trasferire al carcere di contrada Petrusa, ad Agrigento, dopo. Le reiterate violazioni degli arresti domiciliari sono state accertate proprio dai carabinieri di Raffadali che, inevitabilmente, controllano anche coloro che sono ai domiciliari nelle comunità.