Villaggio Peruzzo, i cittadini puliscono le piazzette e collocano le aiuole

I residenti del Villaggio Peruzzo, da tempo riuniti un un comitato, al centro di alcune iniziative di protagonismo civico. Nei giorni scorsi hanno eseguito la pulizia e il decespugliamento delle piazzette.

Questo pomeriggio sono andati anche oltre indossando guanti e strumenti da giardiniere per collocare le piante nelle aiuole del quartiere. Ornamenti che, peraltro, sono stati acquistati da loro stessi.

"Per il tuo Villaggio... Il senso civico comincia da noi": è questo lo spot dell'iniziativa.

"Ognuno di noi - dicono - può svolgere un ruolo importante per migliorare il quartiere in cui si vive, anche con azioni semplici e quotidiane, avendo cura di ciò che ci circonda. Per raggiungere l’obiettivo che ci prefissiamo è necessaria la collaborazione e l’iniziativa di ognuno di noi".