Nuovi guardrail, muri e manto stradale: via libera al progetto per rifare il look del viale delle dune

Via libera dalla giunta comunale al progetto di restyling del viale delle dune di San Leone. Il prossimo passaggio dopo l'approvazione in via amministrativa sarà il progetto esecutivo. Le opere, secondo quanto reso noto dallo stesso Comune, saranno interamente a carico del ministero dell'Interno che ha finanziato 3 milioni e 700mila euro.

"Questa seconda fase di redazione della progettazione esecutiva, ne siamo certi, sarà più rapida – dice l'assessore Gerlando Principato –. Abbiamo già ottenuto, sul progetto definitivo, tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti".

Così il sindaco Franco Miccichè: "Gli interventi rappresentano un importante passo per la riqualificazione del viale delle dune di San Leone, che necessità dei cambiamenti, di migliorare la fruizione e la percorribilità".

Il progetto prevede la demolizione del marciapiede lato monte e la realizzazione di un nuovo marciapiede e un nuovo impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione degli attuali pali in vetroresina, con dei nuovi in acciaio zincato.

Al posto del guardrail lungo la pista ciclabile sarà collocata una nuova ringhiera in legno, in grado di resistere alla salsedine. I lavori prevedono pure un nuovo intonaco per rifinire i muretti, presenti in alcuni tratti, di separazione della pista ciclabile con il boschetto, la scarificazione del manto stradale, la stesa di nuovo asfalto e la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in prossimità della curva in fondo al viale delle dune.

Infine è prevista la sistemazione di tutte le traverse che portano alla spiaggia con la realizzazione di passerelle in legno per garantire l’accessibilità alle spiagge anche alle persone con ridotta mobilità.