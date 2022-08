L'incidente sul viadotto Morandi, denunciato per ebbrezza il 38enne empedoclino

Il trentottenne empedoclino che era alla guida della Fiat Panda che, giovedì pomeriggio, s'è ribaltata sul viadotto Morandi è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. A formalizzare, in Procura, la denuncia sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile che sono intervenuti sul posto e che si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

L'incidente si è verificato all'altezza del bivio per il Quadrivio Spinasanta. A scontrarsi: la Fiat Panda, a bordo della quale si trovavano due giovani, e una Mazda Cx3 con a bordo una coppia di anziani. I carabinieri del Nor, oltre a ricostruire appunto la dinamica dell'impatto fra le due auto, ha accertato che il conducente della Fiat Panda aveva bevuto. L'empedoclino è stato, dunque, deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.