Frane, Musumeci: "Al lavoro per riaprire la provinciale Racalmuto-Montedoro"

Viabilità secondaria, la Regione al lavoro per riaprire la strada provinciale Racalmuto-Montedoro. Gli uffici della struttura contro il dissesto idrogeologico, coordinati da Maurizio Croce, hanno infatti pubblicato la gara per gli interventi di sistemazione delle frane e il ripristino della transitabilità del tracciato.

Le somme impegnate ammontano a tre milioni e trecentomila euro e consentiranno di rendere transitabile un'arteria che riveste grande importanza e rappresenta non solo il collegamento ideale alla 640 e alle strutture ospedaliere vicine per i comuni dell’area interna dell’Agrigentino e del Nisseno, ma anche l’unico asse viario per i lavoratori delle numerose aziende agricole e delle attività artigianali che insistono nell’area.