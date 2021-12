Via Atenea, ultimi acquisti di Natale facendo slalom tra le auto: è polemica

Fare acquisti, o semplicemente godersi una bella mattinata di dicembre nel cuore del centro città? Ad Agrigento è possibile, se vi piace fare lo slalom tra le auto e gustarvi i gas di scarico.

Circa un mese fa, con propria ordinanza, il Comune aveva stabilito una nuova regolamentazione oraria per la via Atenea. Una scelta che vigerà fino al prossimo 9 gennaio, e che, diceva una nota dell'Ente, teneva conto "della notevole presenza di persone, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, anche in considerazione del fatto che gli esercizi commerciali potranno restare aperti nei giorni domenicali e festivi".

Non solo, la decisione da parte del Municipio venne motivata "nell’ottica di una ripresa per le attività commerciali". Sarà, fatto sta che questa mattina, con la via Atenea comunque scelta da tanti cittadini per una passeggiata, era necessario porre la massima attenzione ad attraversare la strada, dato che il traffico veicolare era intensissimo. Tutto questo era peggiorato dal fatto che il primo tratto della via "Maestra" è privo di marciapiedi, data la presenza dei cantieri dei lavori di recupero dell'ex ospedale.

Diversi negozianti si sono lamentati della scelta del Comune e - a microfoni spenti - attribuiscono questo provvedimento solo alla richiesta di un paio di negozi della via.