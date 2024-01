Variante al Prg, Legambiente: "No alla realizzazione di un ristorante e di altri locali commerciali"

Una variante che snatura la previsione del piano regolatore generale. Questa la "lettura" data dal circolo Rabat di Legambiente in merito alla variante urbanistica, approvata dal consiglio comunale, che consentirà la creazione di un parcheggio pluripiano in via Mazzini.

"Il consiglio comunale ha approvato una variante allo strumento urbanistico che avrebbe dovuto correggere un errore evidente che era quello dei parcheggi lungo la via Mazzini in aree che, non essendo pianeggianti, non sono idonee alla realizzazione di parcheggi a raso. Giusto prevedere parcheggi in quel luogo anche considerando solamente la presenza del palazzo di giustizia - scrive, sui social, Legambiente - . Ammissibile che si modifichi il Prg per consentire che questi parcheggi possano essere realizzati come pluripiano, per consentire ai privati di poter rientrare più agevolmente dall’investimento necessario a realizzare le strutture necessarie al superamento della scarpata. Non è condivisibile che si approvi una variante per consentire la realizzazione anche di un ristorante e di altri locali commerciali, perché in questo modo - argomenta Legambiente - si vanifica l’aumento di spazi per la sosta con l’aumento del carico urbanistico, cioè con un maggiore fabbisogno di posti auto. Questa variante sembra aver 'snaturato' la previsione Prg. Occorre verificare i numeri, ma si potrebbe arrivare al paradosso di aver autorizzato un parcheggio pluripiano non per colmare la carenza di parcheggi in via Mazzini, ma a servizio di nuovi spazi commerciali".