Tutti nella Valle a vedere il Telamone e auto lasciate in divieto di sosta, raffica di contravvenzioni

Sono state 50, forse qualcuna in più, le contravvenzioni elevate, dagli agenti della polizia municipale, agli automobilisti indisciplinati che nella Valle dei Templi hanno lasciato l'auto un po' dove è capitato. Domenica, come da tradizione, essendo la prima del mese, l'ingresso era gratuito. E come da tradizione appunto la Valle - probabilmente anche per ammirare il Telamone - è stata presa d'assalto. Difficile, se non impossibile, in certi momenti trovare parcheggio. E quindi, le vetture - pensando che probabilmente nessuno avrebbe controllato - sono state lasciate in curva lungo la Panoramica dei Templi, così come fra aiuole e terreni lungo il viale Alberato e in zona Porta Aurea.

C'erano però i vigili urbani che, per garantire sicurezza in materia di viabilità e rispetto delle regole del codice della strada, hanno staccato più di una cinquantina di contravvenzioni.