Valle dei Templi, luogo visitato da milioni di turisti: ma sotto la collina i cellulari non prendono

Appare come un paradosso al quale si stenta a credere, ma è proprio così: scarsa o addirittura assente copertura cellulare in viale La Loggia, meglio conosciuto come viale alberato.

Una strada che si trova proprio sotto la collina dei templi, patrimonio dell’Unesco, luogo visitato da centinaia di migliaia di turisti ogni anno.

Il percorso, tra l’altro, è frequentemente attraversato da autobus pieni di turisti provenienti da tutto il mondo, intenti a scattare fotografie al tempio della Concordia da una posizione privilegiata. Ma possono fare giusto quello con il proprio smartphone, nient’altro, perché non c’è copertura di rete: praticamente impossibile telefonare o navigare su internet, difficilissimo condividere le foto appena scattate sui social.

Ma il disagio è anche per la gente del posto che, durante le conversazioni in vivavoce in auto, si vedono costretti ad interrompere la conversazione ogni volta che attraversano il viale alberato.

Non sarebbe ovviamente un dramma se si trattasse di un posto qualunque, ma in un luogo d’interesse di tale importanza il disservizio diventa inaccettabile. Per questo si auspica un intervento, da parte degli operatori di telefonia mobile, magari con l’installazione di ponti radio specifici per eliminare questa “zona d’ombra”.