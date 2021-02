Vaccini antiCovid, la Confcommercio mette a disposizione negozi e alberghi

Importante iniziativa della Confcommecio di Agrigento. I professionisti tendono una mano al servizio sanitario con delle vaccinazioni in azienda. Con una nota, la Confcommercio, si è resa disponibile mettendo a disposizione le proprie strutture capillari sul territorio (negozi, alberghi, sale ristoranti) a studiare le modalità più opportune per provvedere al più presto alla vaccinazione dei cittadini, sia pure nel rispetto delle priorità già definite”.

“L’emergenza economica - dice il presidente Valenza- che sta colpendo in modo drammatico la nostra piccola e media impresa, ci vede ancora una volta costretti a sollecitare chi di competenza ad accelerare sulle campagne vaccinazioni. Gli imprenditori sono pronti a scendere in campo per agevolare la somministrazione del vaccino anticovid. Confcommercio è pronta a collaborare anche per eseguire le vaccinazioni in favore dei dipendenti delle piccole e medie imprese. Per questo, mettiamo a disposizione del servizio sanitario le nostre strutture e in particolare la nostra organizzazione sul territorio. E’ chiaro che occorre rispettare severamente tutte le regole imposte dalle autorità sanitarie in fatto di conservazione e somministrazione dei vaccini, ma crediamo sia un dovere di tutti dare una mano”.

Le imprese hanno organizzazione, spazi da utilizzare, per questo si rendono disponibili a costituire nell’ambito delle proprie sedi aziendali degli hotspot vaccinali che possano essere di supporto a quelli già attivi.