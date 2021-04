"Gravi ustioni da ghiaccio" dopo una caduta, chiesti 8 mila euro di risarcimento

Ha ritenuto errata la condotta dei sanitari che le avrebbe provocato "gravissime conseguenze per le ustioni da ghiaccio" e chiede - dopo aver citato, dinanzi al tribunale, l'azienda sanitaria provinciale - un risarcimento danni quantificato in 8 mila euro. L'Asp ha già deciso di costituirsi in giudizio "allo scopo di difendere la legittimità e la correttezza dell'operato" e ottenere il rigetto delle pretese risarcitorie.

Era il 4 giugno dello scorso anno quando la donna, cadendo in maniera accidentale, s'è procurata un trauma alla gamba sinistra. E' intervenuto il 118, i cui soccorritori hanno provveduto ad immobilizzarla e ad applicare sacchetti di ghiaccio sulla gamba dolorante. La donna ferita è stata dunque portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" "dove, pur non riscontrando lesioni ossee, ha avuto gravissime conseguenze - viene ricostruito negli stessi incartamenti con i quali è stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Asp - per le ustioni da ghiaccio applicatole dai sanitari del nosocomio".

All'Asp, lo scorso marzo, è arrivata la citazione - previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio ed esperimento del tentativo di componimento della lite - in tribunale. La donna chiede di accertare e dichiarare i profili di responsabilità dei sanitari del presidio ospedaliero di Agrigento, nonché appunto di procedere alla quantificazione dei danni, già predeterminati in complessivi 8 mila euro. L'udienza è stata fissata per martedì. Il responsabile dell'ufficio legale dell'Asp ha intanto comunicato che non potrà assumere l'incarico di rappresentanza dell'ente perché impegnato in concomitanti adempimenti processuali e d'ufficio. L'Asp ha dunque deciso, avendo l'interesse a costituirsi in giudizio, di nominare un professionista esterno.