Uomini e Donne, Gero Natale "abbandona" il programma: l'agrigentino va via

Gero Natale ha abbandonato “Uomini e donne”. L’agrigentino che, le scorse puntate, si era reso protagonista della celebre trasmissione in onda su Canale 5.

"Devo ritrovare me stesso". Sono state queste le parole del bartender agrigentino. Gero Natale, nonostante le diverse richieste, ha scelto di lasciare la seguita trasmissione condotta da Maria De Filippi. Avventura giunta al capolinea dopo poco meno di due mesi per l’agrigentino ed ex titolare di diversi locali della movida della città dei Templi.