Favara, dopo i controlli scattano le prime chiusure: off limits l'ufficio tributi

Uffici chiusi e raggiungibili solo via mail. Dopo i nuovi controlli disposti da carabinieri e vigili del fuoco negli uffici di via Beneficenza Mendola a Favara, arriva un primo (ma potrebbe non essere l'ultimo) provvedimento di interdizione degli spazi aperti al pubblico.

A partire da oggi, giovedì 15 giugno, saranno infatti chiusi i locali che attualmente ospitano l'ufficio tributi. Un provvedimento ritenuto necessario dalla dirigente del servizio "in attesa - si legge nel provvedimento, che venga reso noto il documento di idoneità all'apertura al pubblico dei suddetti locali da parte degli organismi competenti". In buona sostanza, dunque, in attesa che si trovino i documenti redatti quando gli uffici vennero trasferiti lì alcuni anni fa o si ottengano nuove certificazioni.

"Siamo al lavoro per tentare di trovare una soluzione alle prescrizioni recapitate al Comune per l'adeguamento dei locali o il reperimento di nuovi spazi da destinare allo scopo": queste le parole del sindaco Antonio Palumbo in merito alla vicenda. Intanto i cittadini potranno contattare l'ufficio tributi esclusivamente via mail o pec.