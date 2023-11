"Vendeva posti di lavoro nella sanità": condannato per truffa

Avrebbe rappresentato, falsamente, di potere intercedere presso gli uffici della Regione Siciliana per fare ottenere a un margheritese ed alla moglie di questi un impiego presso l’ospedale di Sciacca, facendosi consegnare la somma di 3 mila euro. A distanza di sette anni dai fatti per Gaspare Abbruzzo, di 60 anni, di Santa Margherita Belice, è arrivata la condanna per truffa a 6 mesi di reclusione. La notizia è pubblicata oggi sul Giornale di Sicilia.

La difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Calogero Lanzarone e Giuseppe Cusumano, aveva chiesto il non doversi procedere per avvenuta prescrizione. I fatti per i quali si è celebrato il processo sono del 2016, ma la querela del 2019 e, pertanto, secondo la difesa dell’imputato, sarebbe stata tardiva.