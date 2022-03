Trovato fuori casa nonostante gli arresti domiciliari, 50enne denunciato per evasione

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. E’ stato così denunciato per il reato di evasione a seguito di un controllo effettuato dalle pattuglie del commissariato. Si tratta di un 50enne licatese che non è stato trovato in casa e poi rintracciato poco dopo dagli agenti. Si tratta di un intervento che figura nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio disposta dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.

Con il coordinamento del commissariato sono stati impiegati non solo equipaggi della polizia di Stato ma anche del reparto prevenzione crimine di Palermo e della polizia stradale di Agrigento.

In totale sono stati effettuati 8 posti di controllo con 110 persone identificate e controllate, 69 veicoli controllati, 6 sanzioni amministrative per violazioni a codice della strada, 2 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 3 controlli amministrativi ad esercizi pubblici, 15 persone controllate sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione carceraria, 2 perquisizioni effettuate a pregiudicati.