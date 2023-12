Il settantenne era stato privo di vita, sul pavimento della cucina di un appartamento di proprietà della Curia, nella mattinata di venerdì. Oltre agli operatori del 118, in via Loreto erano accorsi anche i poliziotti del commissariato cittadino che si sono occupati infatti di tutti gli accertamenti necessari.

C'è la conferma. L'ispezione cadaverica eseguita sul pensionato settantenne, trovato privo di vita venerdì scorso , è morto da circa un mese. L'esame ha evidenziato inoltre, e in maniera categorica, che sul corpo dell'anziano non ci sono segni di violenza o altre evidenze che possano indurre a ritenere che la causa del decesso sia diversa da quella naturale.

Il 70enne trovato morto in casa, nessun dubbio: decesso per cause naturali un mese fa